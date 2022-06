Váhy

V práci jste tak trochu mimo a do ničeho se vám nechce. Máte velké štěstí, že si toho nadřízený zatím nevšiml, ale raději byste se měly rychle vzchopit. Určitě to nebude snadné, ale vy to nakonec dokážete. Také je pravda, že jste nyní velmi unavené.