Ryby

Ve čtvrtek budete unavené a zjistíte, že potřebujete nutnou dávku odpočinku. Klidně si ho po práci dopřejte, ale během směny se snažte o co nelepší výkony. Určitě to bude složité, ale nakonec se vám to vyplatí. Nadřízený vaši píli ihned zpozoruje.