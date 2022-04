„Deniso, vrať se! Máme o tebe opravdu velký strach,“ posílá vzkaz dceři nešťastná máma. Sama už vyčerpala všechny možnosti, kde by dceru mohla najít.



Léčí se s depresemi

Dívka odešla z domu 7. března, vypnula si mobil a vytáhla i SIM kartu. „Vůbec nevím, jestli měla u sebe nějakou hotovost. Z platební karty ale dosud nevybrala ani korunu,“ pokračovala nešťastná máma.

délka: 00:19.47 Video Video se připravuje ... Denisa Tirpáková (20) z Brna nedává už 10 dnů o sobě nijak vědět. Hynek Zdeněk

Za odchodem Denisy z domu může stát její zdravotní stav, léčí se s depresemi. Právě na ně užívá léky. „Už jednou tak odešla z domu. Bylo to zhruba před půldruhým rokem. Za dva dny ji ale policisté našli u brněnské přehrady předávkovanou léky. I nyní by se mohla pohybovat na odlehlých místech,“ domnívá se máma.

Deprese je nemoc, ne nálada

O svém trápení a pocitech Denisa psala. „Bojuji s depresí už pět let. Deprese není nálada, je to nemoc. Je to jako se dívat na všechno okolo a neschopnost cokoliv z toho cítit. Psychické nemoci se netýkají jen lidí, kteří prožili trauma v dětství nebo zažívají násilí. Můj život je dokonalý, mám skvělou rodinu, kamarády, přítele, jsem zdravá. Všechno je jak má být, ale já v tomhle svým životě nemůžu být. Jsem uvězněná ve svojí hlavě, která mě ovládá,“ napsala Denisa před třemi lety na svůj blog.

Poznávací znamení: Piercing v nose

Dívky s piercingem v nose by se mohli všimnout například pejskaři. „Psy má moc rád. Ráda si je hladí, pokud se k ní některý začne tulit,“ nastínila matka dívky možný způsob povšimnutí si mladé ženy.



Na facebookové stránce: Hledá se Denisa Tirpáková, zasvítila krátce jiskřička naděje. Někdo tvrdil, že ji zřejmě viděl jet autobusem do Znojma. Policisté prověřili kamerové záznamy, ale o Denisu nešlo. Profil sleduje přibližně dva tisíce lidí.



O pohřešované 168 cm vysoké dívce štíhlé postavy v nose s piercingem informovala i slovenská média a zapojil se i pátrací SAR team. Zatím vše marně. Denisa přitom nutně potřebuje léky. „Deniso, vrať se! Máme o tebe opravdu velký strach,“ prosí dceru máma Eva.

V době odchodu z domu měla na sobě měla černou bundu, černou šálu a černou mikinu. Měla modré kalhoty s dírami na kolenou. Na prstech jedné ruky má vytetované prstýnky.



Po Denise Tirpákové, která není pro okolí nebezpečná, usilovně pátrají i policisté. „Pokud máte o dívce jakékoliv informace, ozvěte se prosím policii na čísle 158,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.