„Při kontrole začal řidič policistům vysvětlovat, že už musí jet domů, ale ať se nebojí, že pojede opatrně. Pak začal být agresivní, neustále se dožadoval dalšího alkoholu a z místa chtěl odejít. Jeho agresivita se vystupňovala natolik, že napadl hlídku,“ obsahuje popis události policejní záznam.

Muž, který byl v podmínce, se odvolal proti verdiktu okresního soudu, který ho za za ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě poslal na dva roky za mříže. Navíc mu zakázal na pět let řídit a nařídil ústavní léčení na psychiatrii.

Napiju se a přeskočí mi, řekl



„Jsem závislý na alkoholu, už to nezvládám,“ přiznal ve středu u krajského soudu. Galář měl při loňském incidentu v sobě dvacet dvanáctistupňových piv! „Ani si na to nepamatuju. Napiju se, přeskočí mi, dvacet minut nevím, co dělám. Piju nonstop,“ dodal.

Neskrýval, že jeho život drsně poznamenal právě alkohol. „Chodím do práce, u zedníků jsem jako přidavač. Co vydělám, to propiju. Neposílejte mě do vězení, tím se nic nevyřeší. Potřebuji se léčit,“ žadonil.

Soudu předložil zprávu z kyjovské nemocnice. Ta konstatovala, že má vážné problémy se slinivkou břišní a játry. Muž dobrovolně podstoupil odvykací léčbu, jenže po šesti týdnech ho vyhodili. „Vyřadili mě. To kvůli dvěma pivům,“ povzdechl si nešťastník.

Jdu se upít k smrti

Soud nakonec neobměkčil, ten odvolání zamítl. „To je můj konec Jdu se upít k smrti,“ šokoval Galář senát i svého obhájce a ze soudní síně utekl. „Soud ani nemohl trest zmírnit, pan obžalovaný byl v podmínce. Navíc spáchal hned dva trestné činy naráz. Jeho útok na policisty byl brutální, kopy ohrožoval i ženu ve smíšené hlídce,“ shrnula předsedkyně senátu Hana Kleinová.

