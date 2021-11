Zpět

Internetovým diskusím by se měl nejméně čtyři roky vyhýbat Benedikt Čermák (22) ze Znojma. Hrozí mu totiž, že by musel nastoupit na tři roky do vězení. Výstraha nad mladíkem visí poté, co komentoval útok na muslimy v mešitě na Novém Zélandu. Verdikt potvrdil Nejvyšší soud.