Po příjezdu našli strážníci muže (26) s krvavým zraněním na hlavě poté, co ho protivník (30) strčil ze schodů. „Sociální pracovníci vyhledali konflikt na záznamu z kamer, a tak si strážníci rychle došli na ulici pro podezřelého. K útoku se jim přiznal,“ řekl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Před budovu s hlídkou se vypotácel i napadený. Přestože nevyžadoval ošetření, strážníci přivolali zdravotníky, aby bylo možné spolehlivě vyloučit vnitřní poranění hlavy.

Získal smutný rekord

Muž byl evidentně silně opilý, do přítroje nebyl schopný vůbec dýchnout. Až po delší době se na displeji objevil neuvěřitelný údaj – 5,64 promile! Když to spatřili zdravotníci, na nic nečekali a zraněného opilce odvezli do Úrazové nemocnice.

Mladík se tak rázem stal brněnským lídrem v letošní nelichotivé statistice, ten předchozí nadýchal „jen“ 5,22 promile.

VIDEO: Opilec v Brně vyzýval strážníka na souboj.