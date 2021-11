Nechutný příběh mladého muže z Hodonínska začal už v roce 2014, kdy mu bylo pouhých 15 let. Během pěti let dostal dvacítku „ctitelů“ na úplné dno. Coby Kateřina Šťastná jim na sociálních sítích popletl hlavu. Když vymámil jejich intimní fotografie, začalo peklo.

Netušil, že známý je Kateřinou

„Dívka mi na profilu navrhla, abych jí poslal fotky, na kterých byly moje intimní partie. Poté chtěla, abych se vyspal s klukem, protože jsem prý nezkušený,“ uvedl jeden z poškozených. Ten naštěstí z podivného vztahu včas vycouval.

Kuriózní je, že se s mladíkem znal a vůbec netušil, že právě on se skrývá za identitou mladé ženy.

Jiní měli smůlu. Svoboda alias Kateřina některé vydíral požadavky na další nechutné sexuální praktiky. Ti šťastnější měli za svou hloupost zaplatit. Když policie v roce 2019 ukončila sexuální bizár, rozrostl se výčet jeho obvinění také o výrobu dětské pornografie a také znásilnění.

délka: 00:21.52 Video Vydával se za ženu, vydíral její nápadníky: Dostal 5 let natvrdo Zdeněk Matyáš

Nezletilý svědek (17), který se Svobodou občas popíjel alkohol, popsal, jak se vyvíjela v Kyjově jejich hra na flašku. „Chtěl se mi vyst*íkat na za*ek, byl jsem nahý a nemohl se obléct. Začal jsem vyvádět, ale on se mi vyst*íkal do spodního prádla, poté jsem mohl odejít,“ přečetla ze spisu soudkyně Hana Kleinová.

Soudkyně: Trest je mírný

Okresní osud v Hodoníně poslal Svobodu loni v srpnu na 5 let do vězení, jenže ten se odvolal. Hájil se tím, že šlo vždy o dobrovolný sex. Senát Krajského soudu v Brně ale jeho tvrzení neuvěřil a potvrdil mu pravomocně pět let v base a ambulantní sexuologické léčení. „Obžalovanému hrozilo vězení od dvou do deseti let. Tent trest je ještě mírný,“ povzdechla si soudkyně Kleinová.

Dohra u Vrchního soudu

Protože se žalobce neodvolal, nemohl odvolací senát trest přitvrdit. Část případu ale míří ještě k Vrchnímu soudu v Olomouci, protože některým obětem zvrhlíka. nebylo ještě 15 let. „Trestní sazba se v tomto případě pohybuje od pěti do dvanácti let,“ vysvětlila soudkyně Kleinová.