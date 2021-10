Na místo okamžitě vyrazil strážník odchytové služby. „Třiceticentimetrového plaza opatrně nabral do odchytové sítě a převezl ke specialistovi,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.



Herpetolog Roman Zajíček upřesnil, že se jednalo o přibližně dvouletou užovku podplamatou.„Stejně jako ostatní užovky není jedovatá.upřesnil Zajíček.

A jak se mohl plaz do balíku dostat? „Žije v blízkosti řek Svratky, Svitavy a na Brněnské přehradě. Určitě vylezl z nedaleké Svitavy a hledal klidné místo k přezimování,“ vysvětlil herpetolog.



