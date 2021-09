„O víkendu mlhu zastoupilo několik řádně nacamraných jedinců, kteří se neúspěšně pokusili o cestu domů a jejichž ostatky pak musely být strážníky odklizeny. Našli se i tací, co si ve „svém stavu“ troufli za volant,“ upozornila mluvčí strážníků Lenka Rigó.



Prvního odpadlíka, navíc mladistvého, našli strážníci v ulici Říční. „Byl „bezsebe“. Dalšího stejně postiženého našla hlídka volně loženého nedaleko parku.upřesnila mluvčí strážníků.

I za volantem bylo hned několik výtečníků. „Jeden nadýchal přes tři promile a navíc měl zákaz řízení. Další měl to samé a navíc byl bez technické a pojištění. Když se to tak vezme, tak jediné co měl, tak byly drogy,“ dodala Rigó.



VIDEO: S alkoholem mají občas v Břeclavi problém i cyklisté.