Beran

Milí Berani, až do 20. července budete plní energie. Do té doby byste měli vyřešit zapeklité profesní a finanční problémy. Je pravda, že si s nadřízeným vůbec nerozumíte, ale do pozitivní obměny vložíte veškerou vitalitu. Snad se vám to vyplatí.