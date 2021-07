Štír

Hádky a neshody v rodině se prohlubují a vy si to vůbec neuvědomujete. Nejhorší na tom je, že urazíte jednoho blízkého, který si to vůbec nezaslouží. Ještě smutnější na tom bude, že je vám to jedno. Ovládne vás pocit, že vás nevhodně vyprovokoval.