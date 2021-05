Žena jako boxovací pytel

Násilné choutky agresora posiloval i alkohol. „V uvozovkách lze říct, že mu žena posloužila jako boxovací pytel, kdy do ní bil pěstmi nebo ji fackoval. V posledních dnech bil svou družku pěstmi a fackoval tak, že si odnesla nespočet podlitin a oděrků po celém těle,“ řekl policista Petr Zámečník.

Pohár přetekl nedávno, když ženu hodil na postel a škrtil. „Po zadržení nadýchal přes jedno promile alkoholu,“ dodal Zámečník.

Kriminalisté. posbírali všechny zjištěné střípky a skládali je do konečné mozaiky. Na konci bylo obvinění z trestného činu a vzhledem k minulosti násilníka a obavám z dalšího pokračování v trestné činnosti i návrh na vzetí do vazby. Soud poslal bez váhání agresora do vazební věznice, hrozí mu až 8 let za mřížemi.

Mladík útočil na rodiče

V loňském roce policisté na Hodonínsku vykázali více než čtyřicítku násilných osob. V první polovině května roku letošního roku už je to přes dvacet případů. Jeden z posledních případů se týká mladého muže, který tropil výtržnosti v domě rodičů a napadal matku.

„Policisté jej zadrželi, obviní z trestného činu a o jeho osudu bude rozhodovat soud," upozornil mluvčí.