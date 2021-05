Panna

Ať už se v týdnu stane cokoliv, udržujte si dobrou náladu. Jakmile podlehnete panice a depresivním myšlenkám, zůstanete na to sami. Nepouštějte se do vášnivých debat s kolegy a už vůbec ne s nadřízeným. Nyní si to nepřipouštíte, ale hrozí vám průšvih.