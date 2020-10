Hustý déšť seniorku zaskočil, z lehátka se marně pokoušela zvednout a dostat se do bytu. Její volání o pomoc naštěstí uslyšela sousedka, která se obrátila na tísňovou linku 156.

Na místo okamžitě vyrazila nejbližší hlídka i strážníci z pořádkové jednotky městské policie. Když zjistili, že žena uvízla ve vyšším patře, došlo na procvičování lezeckých technik.

„K pětaosmdesátileté ženě se strážníci dostali pomocí slaňovací techniky přes sousední balkón. Promočenou a podchlazenou ji přenesli do bytu, kde ji osušili a zabalili do teplých přikrývek,“ popsala šťastný konec dramatu mluvčí městské policie Markéta Skřivánková. Babičku ještě pro jistotu prohlédli zdravotníci a poté ji předali do péče příbuzných.

VIDEO: Muž spadl v na okraji Brna do jezírka, ven mu pomohli až strážníci.