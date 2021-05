Váhy

Obloukem se vyhýbejte neuváženým výdajům, mohly by vám zkomplikovat život. Nejste v pozici, abyste mohli utrácet, a to se během května příliš nezmění. Držte se při zemi a ve všem hledejte střídmost. Uvidíte, že se vám to vyplatí, jinak to nepůjde.