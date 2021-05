Smrt mladého chlapce otřásla celým Brnem. Hledaly ho stovky dobrovolníků. Společně s rodinou procházeli lidé zahradní kolonie, pátrali kolem řeky či v oboře Holedná. Naděje stále žila, i když se našla chlapcova bota, bunda a mobil. Hasiči propátrávali i řeku Svratku, ze které vodohospodáři upustili více než metr vody… Bezvýsledně až do úterý 4. května. To řeka vydala tělo.

„Identifikační úkony potvrdily, že na hladině řeky Svratky nalezené tělo patří pohřešovanému mladíkovi. Zatím vyšetřování napovídá tomu, že zemřel bez cizího zavinění,“ uvedla ve středu policie. Ta nyní zjišťuje, co se vlastně stalo.

Zůstane navždy v srdcích

Od té chvíle se na sociálních sítích objevily desítky vzkazů a projevů soustrasti. Na břehu Svratky, v místě, kde bylo tělo nalezeno, vzniklo pietní místo, kde hoří desítky svíček. „Tomášku, chybíš mi,“ stojí vzkaz na dětském obrázku dvou usmívajících se postaviček.

„Nenacházím slova, které by zvládla popsat, co teď cítím já, jako většina z těch, kteří ho znali osobně. Chytrý, hodný, empatický, veselý, ochotný a hlavně - UPŘÍMNÝ- kamarád, co zůstane navždy v našich srdcích,“ stojí ve vyznání na facebooku.

„Bylo neskutečný, kolik lidi se zapojilo do pátrání a jaká byla snaha ho najít. Respekt všem! Upřímnou soustrast rodině, blízkým i přátelům. Tome, odpočívej v pokoji!,“ přidává se další.“

Byly v tom drogy?

Tomáš odešel z domova 14. dubna ven s dalšími třemi kamarády. Ti jsou v pořádku, i když jeden skončil v Dětské nemocnici. Ale ani jeden z nich nedokázal říci, kde Tomáš zůstal… Prý si vůbec nic nepamatují.

Možná za to mohou drogy. Experimentování s nimi přiznal v emotivním rozhovoru pro CNN Prima NEWS i Tomášův otec, který doufal, že je jeho syn ještě někde naživu. „Podle dostupných informací to měl být papírek tripu,“ uvedl otec.

Z komentářů na sociální síti vyplývá, že Tomášovi kamarádi si nebezpečí drog uvědomují a doufají, že jeho smrt alespoň někomu otevře oči.

„Tome, odpočívej v pokoji. Včera ses našel a dneska už ti nosíme svíčky. Všem nám je hrozně. Nevím, co a proč tohle všechno mělo takový důvod. Doufám, že se dost lidí ponaučilo."