Starého známého v červeném seatu si všimli ve Veselí nad Moravou pozorní strážníci. Poté, co šofér spatřil jejich služební vůz, snažil se ukrýt za značkou na parkovacím místě. Jenže podezřelým manévrem jen přitáhl pozornost, stejně jako dým vycházející z jeho auta v pochybném technickém stavu.

U nedalekého supermarketu se pokusila převzít řízení spolujezdkyně, jenže díky strážníkům to už nestihla.

„Povedený pár po chvilce zapírání přiznal, kdo doopravdy řídil. Během lustrace se ukázalo, že muž za volantem neměl co pohledávat. Přivolaní policisté zjistili, že má uloženy tři zákazy řízení, za volant by neměl usednout až do roku 2026,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

délka: 00:43.20 Video Muž z Hodonínska nesmí za volant do roku 2026, ze zákazu si nic nedělá Policie ČR

Na triku toho má víc

Výtečník podstoupil dechovou zkoušku s negativním výsledkem, test na drogy ale odmítl. Jak se ukázalo, na triku má kromě maření výkonu úředního rozhodnutí za letošní už třetí černou jízdu také kriminální delikty majetkového charakteru.

„Auto, se kterým opakovaně páchal trestnou činnost, skončilo zajištěné v policejním skladu. O jeho dalším osudu rozhodne soud,“ dodal mluvčí. A trestnou činnost mu pravděpodobně spočítají břeclavští kriminalisté.