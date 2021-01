Oba aktéři se po příjezdu policejní hlídky příliš neměli k přiznání, kdo seděl za volantem. „Starší z mužů při dechové zkoušce nadýchal 3,26 promile alkoholu,“ upozornil policejní mluvčí David Chaloupka. Mladší, ještě nezletilý hoch, měl v dechu přes jedno promile.

Oba muži putovali do nemocnice. „S lehčími poraněními skončili na chirurgii do vyškovské nemocnice,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Na autě, které se po nárazu přetočilo přes střechu a skončilo na boku v příkopě, vznikla škoda 60 tisíc korun.

Hlídka se nezastavila

Alkohol se podepsal i pod nehodu v Bzenci na Hodonínsku. „Podnapilý šofér opelu v křižovatce nezareagoval na vozidlo, které před ním odbočovalo vlevo, a narazil do něj. Náraz do odbočujícího auta byl tak silný, že jej posunul do jízdní dráhy protijedoucího vozidla, které do odmrštěného vozu také narazilo,“ popsal situaci policista.

Při nehodě se lehce zranil jeden z cestujících v odbočujícího vozu. Viníkovi nehody policisté naměřili více než jeden a půl promile.

Sotva hlídka případ zdokumentovala, zamířila do nedalekých Milotic. Tady další motorizovaný opilec (26) ve velké rychlosti „zaparkoval“ na ovocném stromu. Muž, který měl v dechu přes dvě promile, vystoupil z vozu zcela nezraněný.

VIDEO: Opilý řidič vyhrožoval hlídce tatínkem.

délka: 00:43.77 Video Opilý řidič vyhrožoval policejní hlídce tatínkem Policie ČR