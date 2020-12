Šofér, který kvůli svému podnapilému stavu nebyl schopný ani zaplatit, zaujal na pumpě u Mikulova pozornost mladé dvojice. Když se následně hrnul do auta a rozjel se, zavolali raději na linku 158.

Podle mladého páru řidič na silnici nebezpečně kličkoval a dokonce najížděl na obrubníky a krajnice. To potrvdil i záznam z palubní kamery. Dálniční policisté hříšníka vypátrali v nedaleké obci. Strážcům zákona se ale začal vymlouvat, že v žádném případě neřídil.

„Vy mi tvrdíte, že jsem to auto řídil. Tak já vám říkám, že jsem ho neřídil. A víte co? Běžte do ..."

délka: 00:43.77 Video Opilý řidič vyhrožoval policejní hlídce tatínkem Policie ČR

Při další konverzaci začal vyhrožovat svým tatínkem. „Má to řešit můj tata, který je vyšší důstojník, než vy dva dohromady?“ snažil se opilec marně zviklat strážce zákona.

Když došlo na dechovou zkoušku, přístroj ukázal více než dvě promile. „Tak jsem měl sedm piv a co, vole?," reagoval flamendr na údaj na displeji alkotesteru.

Jel přes zákaz

„Navíc bylo záhy zjištěno, že za stejný prohřešek má již několik měsíců soudem vysloven platný zákaz řízení. Za trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu nyní hrozí až několikaletý pobyt za mřížemi,“ shrnul případ policejní mluvčí Petr Vala.

Tristní statistika opilců

Jen od začátku tohoto roku se jihomoravští dopravní policisté museli zabývat 558 případy, ve kterých určitou roli sehrál i alkohol. Z celkového počtu všech dopravních nehod (6.906 ke dni 17.12.2020) se na nich podílí osmi procenty.

„Ve většině případů si opilí šoféři ani neuvědomují, že jejich jedoucí auto je zbraň a velice snadno tak mohou ublížit nejen sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu,“ zdůraznil mluvčí.