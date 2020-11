Váhy

Do nového týdne vcházíte nesměle a bojíte, co vás zase čeká. Profesně se vám totiž vůbec nedaří a nedokážete se na nic soustředit. To u vás nebývá zvykem. Venuše je ještě ve vašem znamení, ale ani to vám nepomůže. Musíte myslet a fungovat pozitivně.