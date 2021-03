Štír

Nadřízený na vás klade velké nároky, ale také do vás vkládá naděje. Buď to nevidíte, anebo je vám to jedno. Zbytečně si šlapete po štěstí a dáváte průchod myšlenkám, která vás ničí. Schází vám motivace a schopnost udržet si dobrou náladu.