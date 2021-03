Kozoroh

Ani nevíte, kde se to ve vás bere, ale toužíte po změně. Ať už se jedná o profesi, finance, nebo milostné vztahy, všude vám něco nehraje do noty. Nejde o to, že by to bylo negativní. Prahnete po zdokonalení a souladu, který by vnesl do života harmonii.