Pohádal se s přítelkyní, sedl do auta, dupl na plyn a frčel brněnskými Chrlicemi. Zavadil přitom zrcátkem o chodce, který právě přecházel silnici. To Lukáše Flodra (36), tak namíchlo, že dupl na brzdu, auto rychle na silnici otočil a otřeseného chodce cíleně přejel! Nyní musí na 12,5 roku do vězení.