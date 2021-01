Nepříjemná událost se odehrála loni 5. srpna v podvečer na Štefánikově ulici. Zloděj v obchodě se sportovním vybavením ukradl věci přibližně za tři tisíce korun. Majitel Zbyněk K. si to nenechal líbit a snažil se muže pronásledovat s legálně drženou plynovou pistolí v ruce.

„Chvíli seděl na autě a potom šel proti mně, udělal asi pět kroků a já jsem nevěděl, co udělá dále. Tak jsem zvedl ruku nad hlavu a vystřelil do vzduchu. Načež on se lekl, šel zpátky do domu a přinesl ukradené věci. Tím jsem si myslel, že je to uzavřeno.“ popsal už dříve incident.

Počkám na přestupkové jednání

Jenže výstřel z plynovky vyděsil několik kolemjdoucích, kteří přivolali policii. Ta po několika měsících konstatovala, že trest hrozí i majiteli obchodu.potvrdil policejní mluvčí Petr Vala.

„Obchod provozujeme s manželkou od roku 1996. Občas někdo něco sebere, asi jako v každém obchodě. Tohle ale bylo něco jiného," svěřil se obchodník s tím, že přestupkové jednání má proběhnout ve druhé polovině ledna. „Do té doby to nechci nijak komentovat," řekl pro Blesk.cz.

K varovnému výstřelu použil Zbyněk K. plynovou pistoli kategorie D, k jejímuž vydání stačí občanský průkaz a dovršení věku 18 let. Na tuzemském trhu jsou k mání tyto zbraně převážně turecké či německé výroby. V přestupkovém řízení majiteli obchodu hrozí zabavení zbraně a pokuta až do výše 30 tisíc korun.

