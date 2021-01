Panna

Na začátku pracovního týdne to vypadalo všelijak, ale na jeho konci jste v dobré náladě. Nadřízený je z vás nadšený a svěřuje vám důležité úkoly. To se vám líbí, protože jste nejšťastnější jen profesně vytížení. Ostatní problémy jako by neexistovaly!