Panna

Počítejte s úbytkem energie, který vás trochu zbrzdí. To by vám však nemělo vadit, protože jste to už s workoholismem přeháněli. Raději se stáhněte do ústraní, renomé máte báječné a nadřízený je s vámi nadstandardně spokojený. Nic víc si nemůžete přát.