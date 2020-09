„Vyškovští policisté se od víkendu zabývají krádeží mobilního WC z vyškovského letiště. Došlo k ní ještě před začátkem akce Tunning Moto Party, v noci ze čtvrtka na pátek,“ uvedla mluvčí policie Alice Musilová.

Plastová toaleta stála na příjezdové cestě a měla sloužit návštěvníkům akce. Jisté je zatím jen to, že si zloděj svůj lup neodvezl osobním autem. Do kufru by ji nedostal a při přepravě na střeše by byl hodně nápadný.upřesnila Musilová.