Štír

Jestli vám šéf naloží nové povinnosti, vezměte to z té lepší stránky. Asi vám věří a zkouší, co všechno umíte. Tvařte se tedy přívětivě a splňte vše do puntíku bez jediné připomínky. Odměna přijde později, ale určitě se dostaví. Zatím pilně pracujte.