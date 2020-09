Zpět

Řidičský průkaz by měl s okamžitou platností vrátit řidič cisterny, který jel v úterý po dálnici D2. Zachoval se totiž jako naprostý pitomec. Zatímco ostatní řidiči vzorně vytvářeli záchranářskou uličku, on využil situace a drandil si to po ní. Blokoval tak spěchající hasiče!