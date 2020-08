„Starší muž nebyl kontaktní několik dnů. Přivolaní policisté proto v obavách o jeho život vstoupili do jeho bytu. Na zemi našli ležet jeho bezvládné tělo. Muž byl při vědomí, dokázal slabě komunikovat, nebyl ale schopen samostatného pohybu,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník.



Silný diabetik

Policisté seniorovi okamžitě poskytli první pomoc a přivolali zdravotníky. „Ti pak uvedli, že muž je silný diabetik a naměřili mu nízkou hladinu cukru. Dle otlaků na těle se dá předpokládat, že na zemi bez pomoci ležel asi dva dny,“ provedl odhad Zámečník.