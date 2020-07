Váhy

Pokud se v práci dostanete do časové tísně, buďte klidní a nestresujte se. Využijte všechny své zbraně a vydejte se do boje. Bude to krasojízda úspěchu, ale každý krok si rozmyslete. Nezapomeňte si odpoledne odpočinout a nabrat nový dech.