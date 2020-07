Střelec

S psychickou pohodou to dnes u vás nebude bůhvíjaké. Dokáže ji nabourat každá maličkost, takže si vaše okolí musí dávat pozor na to, co říká a hlavně dělá. Uvědomte si, že výbuchy vzteku nejsou to, co by vás činilo pro blízkého člověka přitažlivými.