Po dvojici zlodějů, kterým učarovala zejména drobná elektronika, pátrají brněnští kriminalisté. Začátkem června zamířila do brněnského velkoobchodu. Jakmile se jeden z nenechavců dal do práce, druhý jej při krádeži pohotově kryl.

Ze skříňky za bílého dne jeden z dvojice vytáhl dva vystavené mobilní telefony. Počínal si ovšem nešikovně, jak zachytila kamera, jeden z přístrojů mu dokonce upadl na zem. Na podruhé už nezaváhal a s kořistí za 23 tisíc korun schovanou pod bundou z prodejny i s komplicem odešel.

délka: 00:44.03 Video Zlodějské duo ukradlo v prodejně mobilní telefony Policie ČR Brno

„V současné době je skutek policisty prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. V případě dopadení pak pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Dva »dlouháni«

První z hledaných mužů je štíhlé postavy, vysoký kolem 190 centimetrům ve věku kolem 25 let. Na sobě měl modré riflové kalhoty, černé tričko a černou bundu do pasu s kapucí.

Druhý zloděj byl střední postavy, vysoký kolem 185 centimetrům a zdánlivého věku kolem 35 až 40 let. Oblečený byl do modrých riflových kalhot, červeného trička a černé bundy do pasu. Na očích pak měl dioptrické brýle s kovovými obroučkami. V případě, že někdo sehraný páreček lotrů pozná, může informace sdělit na tísňovou linku 158.