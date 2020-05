Střelec

Neshody s nadřízeným nesete těžce, a proto se nedivte, že vám může sáhnout na finanční prémie. No, tak to jste nečekali! Snad vám to pomůže v rozhodování, zda si profesi udržet, či se vhrnout na jinou kariérní dráhu. Nespěchejte na to!