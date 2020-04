Býk

Dnes je novoluní ve vašem znamení, což přináší hned několik pozitivních zvratů. Měli byste se pustit do něčeho nového, zajímavého a užitečného, protože to bude mít dlouhé trvání. To zní lákavě! Mějte na paměti, že nic špatného netrvá navěky.