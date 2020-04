Váhy

Milé Váhy, na Šedé úterý se vám povede všechno, na co sáhnete. Partner je naprosto spokojený, protože mu předkládáte do puntíku promyšlené návrhy. Ano, bude romantická noc. Až do konce týdne počítejte s přílivem energie. Využijte ji především milostně.