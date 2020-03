Beran

V polovině týdne jste vcelku vitální a nic vás neohrozí. To vše jen v případě, že si vždy rozmyslíte to, co vypouštíte z úst. Vaše názory a postoje mohou být pro mnohé nepříjemné. Pokud chcete být úspěšní, buďte extra kolektivním hráčem.