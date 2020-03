Blíženci

Někdy se vyplatí být pozorný a rozmazlovat svůj protějšek vším, na co si pomyslí. Uvidíte, že to udělá radost i vám samotným. Jen aby si na to vaše druhé já moc nezvyklo. Sami byste si tak zadělali na problémy. Všeho s mírou, jinak se budete divit.