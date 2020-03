Panna

Zvládáte povinnosti v práci i doma. Dalo by se říci, že pečujete více o pohodlí svých blízkých než o to svoje. To je sice krásné, ale zase to nepřehánějte. Každý má svůj rozum a požaduje soukromí. Také nemáte rádi, když se vám někdo plete do života.