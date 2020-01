Nešťastnici srazil spěšný vlak jedoucí z Brna do Veselí nad Moravou přibližně v 7.30. Tragédie se stala na méně přehledném přejezdu v Havlíčkově ulici v blízkosti kyjovských skláren. „Podle prvních zjištění to nevypadá na nešťastnou náhodu. Na místě jsou ale kriminalisté a vše důkladně prošetřují,“ uvedla mluvčí policie Lenka Koryťáková.



Na místě byli záchranáři už za pár minut. „,“ řekla mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková.