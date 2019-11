Vodnář

Šéf jde na vás zostra a vám se to vůbec nelíbí. Pakliže ho chcete něčím provokovat, tak na to hned zapomeňte. Na sto procent byste z boje odešli jako poražení, a to nestojí za ty nervy. Prostě to vydržte a makejte na plný plyn. Bude lépe.