Blíženci

Poslední pracovní den zvládnete na jedničku, ale už nejste první, co se výkonu týká. Nicméně můžete být se sebou spokojeni. Už během směny myslíte na to, co podniknete o víkendu. Určitě pobavíte celou rodinku. Neztrácíte úsměv na tváři.