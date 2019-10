Zpět

Jela, jako by jí silnice patřila. Nerespektovala značku zakazující předjíždění a přes plnou čáru přejela do protisměru. Světlana Stříbrcká (60) zabila motorkáře (†36). U soudu přesto tvrdila, že nástup do vězení jí připadá jako příliš přísný trest.