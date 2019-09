Váhy

Milé Váhy, vstup do nového pracovního týdne je bez pochyby plný rozporů, proto se obrňte trpělivostí a nasaďte asertivní chování. Uvidíte, že se to bude vyvíjet postupně dobře. Stačí jen zatnout zuby a makat na sto padesát procent. Hurá do toho!