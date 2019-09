Svého anděla strážného měl nad sebou v neděli odpoledne opilec (43) z Brna. Když se totiž skutálel z hráze do rybníka, zasáhl v pravý čas policista, který se shodou okolností ve svém volnu procházel stejným místem.

V teplém nedělním počasí bylo potřeba zahánět žízeň. Muž (43) to ale poněkud přehnal s alkoholem. Při chůzi kolem druhého z rybníků v Mariánském údolí zavrávoral a spadl z příkrého svahu do vody.



„Vylézt z rybníka by pro střízlivého člověka nebyl nijak náročný úkol. Muž ve vodě měl ale 3,5 promile alkoholu a navíc se při pádu do vody udeřil do hlavy,“ vysvětlil problémy opilce mluvčí policie David Chaloupka.

Naštěstí se právě tím místem procházel ve svém volnu jeden z policistů z brněnského oddělení v Žabovřeskách. „Správně vyhodnotil situaci, nezaváhal a tonoucího z vody vytáhl. Na břehu jej potom se zraněním hlavy předal přivolaným záchranářům,“ dodal Chaloupka.

