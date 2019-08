Rak

V polovině týdne se vám začíná pracovně dařit. Není to sice obrovská hitparáda, ale šéf je s vámi spokojený. Uvidíte, že se všechno zlepší a vy se dostanete na špici. Chce to jen vytrvalost a píli. Kde jiní končí, vy začínáte. Vydržte to a okusíte úspěch.