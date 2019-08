Celou záchrannou akci, která trvala 55 hodin, sledovali kamarádi mladíka i sousedé. Postávali opodál, slzy se jim draly do očí. Když v pondělí po 19. hodině přišla zpráva, že hasiči Josefa našli, ale už mu není pomoci, smutek propukl naplno.

Zlomený Josefův kamarád na něj zavzpomínal. „Známe se od školy, byl to fajn kámoš. Spolehlivý, měl zlaté ručičky, vyučil se elektrikářem,“ popsal zemřelého mladíka.

Vzpomněl si i na poslední setkání před pár týdny. „Řekli jsme si, že zajdeme na pivo, ale pořád nebyl čas. Teď už to bohužel nestihneme.“

Hasiči a záchranáři se dalším dnem snaží uvolnit zavalenou studnu ve Velkých Pavlovicích, ve které uvázl Josef P. (26).

Sousedka: Velká rána pro rodiče

Přímo naproti průjezdu domu, v jehož útrobách bojovali hasiči s neúprosným časem, postávala další skupinka obyvatel Hlavní ulice Velkých Pavlovic. „Na celou rodinu nemůžu říct křivého slova. Pro rodiče to je velká tragédie, teď se upnou k dceři. Ta vystudovala vysokou školu, Pepa byl zručný,“ prozradila sousedka s tím, že mladý muž pracoval jako údržbář.

VIDEO: Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška k pondělnímu čištění studny.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška k pondělnímu čištění studny

Oblíbený mladík patřil k členům dobrovolných hasičů, kde byl velice aktivní. Místní do poslední chvíle doufali, že se ho podaří vyprostit živého. „Byl to spolužák mé dcery, šikovný kluk, kutil. Těžko uvěřit, co se stalo,“ řekla pro Blesk.cz jedna ze sousedek. „Znám se s jeho tátou. Můžu na oba říct jen slova chvály,“ dodal další.

Rodiče mladíka se zhroutili a jsou v péči psychologa a lékařů.

Slova uznání hasičům

Od soboty se na místě vystřídala stovka profesionálních i dobrovolných hasičů. Právě na jejich adresu padala od přihlížejících jen slova chvály. „Klobouk dolů, vždyť tam dole riskovali vlastní životy. Pepa byl u místních dobrovolných, určitě tam byla i motivace, že jde o kolegu. I když to skončilo smutně, musíme jim moc poděkovat,“ řekla uslzená sousedka.

Zemina muže zavalila v sobotu kolem poledne, když ji chtěl vyčistit. „Podle našich informací došlo k odčerpání vody ze studny, a když byl dole, zhroutilo se to,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Ve studni se navíc objevila i spodní voda. Vyšetřování tragédie může trvat týdny.

