Býk

Poslední den týdne bude příhodný pro rozuzlení rodinných neshod. Konečně si vyšperkujete dovolenou, na kterou se všichni těšíte. Potřebujete mít kolem sebe luxus a s obyčejným stanováním se nespokojíte. Partner by to měl pochopit. Jinak to nepůjde.