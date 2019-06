Váhy

Neházejte flintu do žita a za své cíle bojujte do posledního dechu. S náročnými povinnostmi se dokážete lépe poprat a sbíráte nové zkušenosti. Vracíte se opět do hry a myslíte pozitivně. Okouzlení láskou je klíčové pro spokojený život, tak to nezpackejte!