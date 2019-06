Blíženci

I když si užíváte den podle představ, to vše v okruhu nejvěrnějších přátel, stále nejste zcela v pohodě. Lákají vás sázky, a to o nemalé peníze. Nyní vás to baví, ale skončí to fiaskem. Vše si dvakrát rozmyslete. Budete toho ve výsledku litovat.